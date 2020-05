Hommeles tussen Schoenen Torfs en vakbond BBTK

Het rommelt tussen de socialistische bediendebond BBTK en schoenwinkelketen Torfs. BBTK meldt woensdag dat Schoenen Torfs van plan zou zijn om alle winkels, behalve die in shoppingcentra die dicht zijn op zondag, 7 dagen op 7 te openen. Daarmee zou het bedrijf zich boven de wet stellen. CEO Wouter Torfs ontkent dat. “Wij houden ons aan de wet”, aldus Torfs.

Als Schoenen Torfs 7 dagen op 7 zou openen, gaat het bedrijf volgens BBTK hiermee in tegen de beslissing van de crisisraad en de superministerraad. “Nochtans zijn de coronamaatregelen duidelijk en werd dit ook zo bevestigd door de FOD Economie. De BBTK zal daarom een klacht neerleggen bij de bevoegde inspectiediensten en alle politiezones van de gemeenten waar een Schoenen Torfs-winkel gevestigd is”, waarschuwt de vakbond.

“De veelvuldig werkgever van het jaar slaagt er gedurende heel deze crisis in om negatief in the picture te komen”, aldus de vakbond. BBTK had naar eigen zeggen vorige week al laten weten dat de hele week openen niet kon, maar vernam via personeel en de Googlepagina’s van de betrokken winkels dat zo goed als alle vestigingen 7 dagen op 7 zouden open zijn.

Vragen bij arbeidsvoorwaarden

“Als vakbond hebben we alle begrip voor ondernemers die omzet verliezen, maar de wet geldt voor iedereen. Bovendien stellen we ons ook vragen bij de arbeidsvoorwaarden in deze context”, klinkt het. De vakbond hekelt in het persbericht ook een persoonlijke vete tussen de topman van de schoenenketen en een vakbondssecretaris.

CEO Wouter Torfs ontkent woensdag in een reactie dat hij van plan zou zijn om de wet te overtreden. “Wij leven de wet na. Ik vind dit van bijzonder weinig empathie aan de kant van de vakbond getuigen, om bedrijven die zwaar omzetverlies geleden hebben door de coronacrisis, aan te vallen van zodra ze de deuren weer hebben mogen openen.”