Studenten UGent op zoek naar stille ruimtes voor blok en online examens

Gent - Eén op de tien studenten van de Gentse universiteit heeft momenteel geen stille ruimte om te studeren of om online examens af te leggen, en tot vier op de tien denken geen geschikte plaats te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gentse Studentenraad, die in een open brief iedereen oproept om geschikte locaties open te stellen voor studenten.

De Gentse Studentenraad, de centrale studentenraad van de Universiteit Gent, voerde een enquête uit naar de beschikbaarheid van geschikte studie- of examenruimtes en 2.244 UGent-studenten namen daaraan deel. “De resultaten waren vrij ontstellend: 9,4 procent van de studenten beschikt niet over een geschikte locatie om examens af te leggen en maar liefst 31,4 pct denkt er geen te zullen vinden. Daarnaast heeft 11,9 pct zeker geen geschikte plaats om te studeren en denkt 41,3 pct er geen te vinden”, meldt de Gentse Studentenraad.

“Nu studenten geen toegang meer hebben tot hun campus, vallen de daarmee gepaard gaande voorzieningen zoals de bibliotheek en andere studieplaatsen weg. Met het wegvallen van de bloklocaties, verliezen veel studenten niet alleen hun concentratie, maar tevens ook hun moed. Zo is een bloklocatie meer dan enkel een rustige studieomgeving. Voor sommige studenten vormt het namelijk een vluchtoord om te ontsnappen aan de drukte en spanningen van een kroostrijk gezin”, stellen Nathan Steyaert en Emma Moerman van de Gentse Studentenraad. “Wij vragen begrip voor abnormale situaties waarin studenten noodgedwongen examens moeten afleggen, op niet-conventionele plaatsen zoals in hun slaapkamer of zelfs hun badkamer. Aangezien de Veiligheidsraad het nu opnieuw mogelijk maakt om gezamenlijke studieplekken te organiseren, roepen we op aan gemeenten, bedrijven, organisaties en particulieren om geschikte locaties open te zetten.” De Studentenraad denkt onder meer aan bibliotheken, sporthallen en feestzalen, en wil zoeken naar oplossingen om social distancing te garanderen.