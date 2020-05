Motard (54) zwaargewond na botsing met overdraaiende wagen

Deerlijk / Gent / Wevelgem - Een 54-jarige motorrijder uit Gent raakte woensdagnamiddag zwaargewond bij een botsing met een Range Rover in Deerlijk.

N.V. reed rond 16.15 uur met zijn Harley Davidson op de Vichtsesteenweg toen hij verrast werd door de wagen die een keermanoeuvre maakte. Het gezin met twee kinderen uit Wevelgem was in dezelfde richting onderweg maar wilde draaien om naar de fietsenwinkel aan de overkant van de straat te gaan.

“Een vrachtwagen die van Vichte kwam, was gestopt om mijn broer door te laten”, zegt de broer van de bestuurder van de Range Rover Velar. “Volgens een getuige had de motorrijder net wat wagens ingehaald.” De Gentenaar maakte ter hoogte van de Carrefour Market een zware klap in de flank van de wagen.

Enkele omwonenden schoten hem te hulp. “Hij kroop nog zelf van zijn motorfiets en wilde zijn helm af doen”, zegt een bewoner. “Hij was nog goed bij bewustzijn en kon nog zijn naam en die van zijn vrouw zeggen.”

De motorrijder leek zijn voet te hebben gebroken en had ook een hoofdwonde. De hulpdiensten verzorgden hem nog veertig minuten ter plaatse vooraleer hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Omdat hij mogelijk in levensgevaar verkeerde en om zijn snelheid te onderzoeken, stuurde het parket een verkeersdeskundige ter plaatse.

Het gezin met twee kinderen van acht en twaalf jaar leek niet gewond, maar ze waren zwaar aangedaan door het incident. Ook zij werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Vichtsesteenweg volledig afgesloten. Dat zorgde voor een verkeersinfarct op de N36.