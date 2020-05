De dag dat Vincent Kompany met Manchester City (eindelijk) de titel pakte na een hallucinante ontknoping: “Agüerooo!!!”

Er zijn van die sportmomenten die onvergetelijk zijn. Voor de fans van Manchester City is dat de 93ste minuut van hun thuiswedstrijd tegen de Queens Park Rangers in 2012.

Vincent Kompany en zijn ploegmaats waren dat seizoen op weg naar hun eerste titel in 44 jaar. Op 13 mei moesten de Citizens nog maar één ding doen: hetzelfde resultaat boeken als stadsrivaal Man United. Het City van Roberto Mancini had in het laatste deel van het seizoen een achterstand van 8 punten goedgemaakt en leidde de Premier League met een beter doelsaldo dan United.

Maar op die zonovergoten dag in 2012 liep het ei zo na helemaal mis voor Kompany en co. Terwijl United met 0-1 won van Sunderland, keken de Citizens met het ingaan van de extra tijd tegen een 1-2-achterstand aan tegen tien spelers van QPR. Tot Edin Dzeko met het hoofd de gelijkmaker scoorde. City ging haastig op zoek naar de goal van het kampioenschap en in de 93ste minuut vond Mario Balotelli de vrijstaande Sergio Agüero. De Argentijn dribbelde zich - terwijl ook Kompany in de zestien had postgevat - voorbij verdediger Taye Taiwo en knalde de 3-2 staalhard tegen de netten.

Het Etihad Stadium ontplofte terwijl de fans van Man United in een kleine depressie sukkelden op de tribunes van Sunderland. Ze waren 25 minuten lang quasi zeker van de titel en toen gebeurde het mirakel van Man City. Een pijnlijke maar historische dag in Manchester.