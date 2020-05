Broer van gevallen voetbaltalent gaat de mist in en deelt naaktfoto van model… in zijn bed

Giovani en Jonathan Dos Santos moesten ooit het Mexicaanse voetbal nieuw leven inblazen, maar woensdag kwam die tweede met heel andere zaken in de schijnwerpers.

Giovani Dos Santos maakte als tiener het mooie weer bij Monterrey en maakte in 2002 de overstap naar de befaamde jeugd van FC Barcelona. Uiteindelijk kwam de Mexicaan tot 37 wedstrijden voor de A-ploeg van de Blaugrana tussen 2007 en 2008. Maar de aansluiting met de wereldtop maakte Dos Santos nooit. Hij werd voor 6 miljoen verkocht aan Tottenham, maar kon daar geen potten breken. Via onder anderen Galatasaray en Mallorca kwam hij in 2013 bij Villarreal terecht, waar hij misschien wel zijn beste periode kende. Nadien trok Dos Santos naar de MLS, waar hij vier seizoenen voor LA Galaxy speelde. Sinds afgelopen zomer voetbalt de 31-jarige aanvaller in het shirt van Club America, in zijn thuisland.

Zijn één jaar jongere broer Jonathan voetbalt nog steeds bij LA Galaxy, de ex-club van Zlatan Ibrahimovic. Ook de 30-jarige middenvelder speelde in zijn carrière voor Barcelona en Villarreal, maar nu ligt in de VS de voetbalcompetitie stil door de coronacrisis. Dos Santos probeert zich net als ons allemaal nuttig bezig te houden. Zoals met z’n lief bezig zijn.

Alleen had het Amerikaanse model Amanda Trivizas niet verwacht dat ze naakt op een Instagram-story van de Mexicaan zou komen te staan. Dos Santos verwijderde de bedfoto weliswaar in allerijl toen hij zijn foutje ontdekte, maar na vijf minuten was het kwaad al lang geschied. Het is voorlopig wachten op een reactie van een van de twee...