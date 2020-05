Vrouw gaat agente te lijf en trekt plukken haar uit

Blankenberge -

Een agente raakte woensdagmiddag in de Kerkstraat in Blankenberge enkele plukken haar kwijt nadat een vrouw door het lint was gegaan. De schermutseling deed zich omstreeks 15.30 uur voor aan een van de poortjes die tijdens de co­ronacrisis toegang geven tot het afgebakende winkelcentrum. De verdachte wou de aanwijzingen van de stewards niet opvolgen.