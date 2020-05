Waarom je tieners moet laten uitslapen en het goed zou zijn om scholen daaraan aan te passen

Tieners die ‘s nachts meer slapen, kunnen beter omgaan met verandering en stress, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Adolescenten werden ondervraagd over hun slaapgewoonten, over hoe lang het duurt voordat ze ‘s avonds in slaap vallen en over hun veerkracht. Uit de studie, waar 840 studenten aan meededen, bleek dat tieners met de beste slaappatronen ook diegenen zijn die het veerkrachtigst zijn.

De Chinese onderzoekers die de studie uitvoerden, vonden hogere veerkrachtscores bij tieners die herhaaldelijk een goede nachtrust hadden. Snel in slaap kunnen vallen en niet in bed zitten woelen en draaien zou daar toe bijdragen. Wie een verstoorde slaap had en slechts overdag enkele dutjes deed, was dan weer minder veerkrachtig.

Later naar de les

De veerkracht is een eigenschap die jongeren in staat stelt om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving en hen helpt om te gaan met stressniveaus. Het wordt wel vaker beoordeeld in slaapstudies en uit eerder onderzoek is ook gebleken dat slaap van hoge kwaliteit de veerkracht van een persoon kan verbeteren.

Sommige onderzoekers hebben al met het idee gespeeld om de lessen op school later te laten beginnen om die veerkracht te versterken. Een studie gepubliceerd in 2018 wees uit dat tieners die later naar school gingen, een betere veerkracht hadden. De aanpassing zou namelijk beter passen bij hun natuurlijke ‘lichaamsklok’.