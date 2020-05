Sinan Bolat wuift Antwerp op een positieve manier uit: “Maar ik had wel graag die bekerfinale gespeeld”

“Ik heb Luciano geen hand meer gegeven, maar dat was vanwege corona.” Sinan Bolat (31) blikt met de glimlach terug op zijn afscheid en zijn drie topjaren bij Antwerp. Geen negatief woord, ook al ging de Great Old voor een andere keeper. Wel ontgoocheling, vanwege het abnormale afscheid. “Ik had de fans graag nog de beker bezorgd.”