Herstart Bundesliga zorgt voor “spooky” taferelen, maar baas van Belgen verbaast: “Coronageval zou geen catastrofe zijn”

Karl-Heinz Rummenigge, de directievoorzitter van Bayern München, verwacht dat “miljarden” mensen de hervatting van de Bundesliga komend weekend zullen bekijken. Dat verklaart hij woensdag in Bild.

“De Bundesliga is de eerste grote competitie in de wereld die hernomen wordt”, vertelt Rummenigge. “En als de Bundesliga de enige competitie ter wereld is die op tv wordt uitgezonden, dan verwacht ik dat er miljarden mensen zullen kijken.”

“Het zal niet alleen reclame zijn voor ons voetbal, voor de Bundesliga, maar ook voor het hele land en meer specifiek voor de Duitse politiek, die dit mogelijk maakte dankzij een erg goede aanpak”, vervolgt de Bayern-topman. “Toen ik jong was, was ‘Made in Germany’ een handelsmerk. De voorbije jaren is dat wat verloren gegaan. Maar de herneming van de Bundesliga toont aan dat ‘Made in Germany’ opnieuw een stempel van goedkeuring is.”

De competitie in de eerste en tweede Bundesliga wordt komend weekend hervat. Omwille van de coronacrisis lagen die competities twee maanden stil.

“Profclubs stemmen donderdag over noodscenario bij stopzetting Bundesliga”

De Duitse voetballiga (DFL) heeft een noodscenario uitgewerkt indien de Bundesliga alsnog wordt stopgezet. Op de vergadering van komende donderdag zullen de profclubs daarover stemmen, zo meldt Bild. Komend weekend wordt het seizoen hervat, na een onderbreking van twee maanden omwille van de coronacrisis.

Als het Bundesliga-seizoen omwille van juridische redenen vroegtijdig wordt beëindigd, zal volgens het noodscenario de stand op dat moment als eindstand beschouwd worden. Op basis van dat klassement zou een kampioen aangeduid worden, evenals twee degradanten. Volgens Bild zouden de eerste en tweede Bundesliga in geen geval meer teams mogen hebben na dit seizoen. Het is nog niet duidelijk wat zou gebeuren indien niet alle clubs evenveel wedstrijden hebben gespeeld. Donderdag stemmen de 36 profclubs over dit voorstel. De clubs zullen tevens gevraagd worden ermee in te stemmen het seizoen - indien nodig - ook na 30 juni te laten doorgaan. Verschillende spelerscontracten lopen af op 30 juni.

Peter Peters, de voorzitter van de raad van commissarissen van de DFL, bevestigde aan het persagentschap dpa dat er donderdag gestemd wordt over een noodscenario. “We zullen de kwestie ‘gedwongen stopzetting’ voor het laatst behandelen. Voor het laatst, omdat ik ervan overtuigd ben dat zich dat niet zal voordoen”, aldus Peters.

Foto: Bernd Thissen/dpa

“Geen catastrofe”

Maar wat als er een speler positief test op het coronavirus? “Dat zou geen catastrofe zijn”, zegt Carsten Crama, directeur bij Borussia Dortmund, aan de BBC.

“Zolang we de regels daaromtrent volgen. Op het moment dat we teveel positieve spelers hebben, zullen we een beslissing nemen. Maar op dit moment hadden we enkele negatieve tests. We zijn nu vooral blij dat we terug kunnen voetballen. Zonder een herstart waren Dortmund en de Bundesliga in zware problemen gekomen. We hebben er ook niet voor gekozen om zonder publiek te moeten spelen, maar zonder alternatief in deze crisis is achter gesloten deuren spelen beter dan niet spelen. Er gaan zich ook geen problemen voordoen. De politie zal aanwezig zijn, net als de beveiliging. Het is hier trouwens nog steeds verboden om met meer dan drie personen buiten te komen.”

Dortmund speelt zaterdag de derby tegen het Schalke 04 van Benito Raman. Dat doet het met Thorgan Hazard maar zonder Axel Witsel. Kicker meldde dinsdag dat de Rode Duivel met een spierblessure buiten strijd is. Trainer Lucie Favre heeft nog meer kopzorgen om zijn middenveld te bevolken, want ook de Duitse international Emre Can heeft het quarantainekwartier met een spierblessure verlaten. Na 25 speeldagen is Dortmund in de stand tweede, op vier punten van Bayern München. Schalke staat op de zesde plaats.

Peter Bosz (links). Foto: REUTERS

“Spooky”

Bayer Leverkusen speelt maandag op het veld van Werder Bremen. Als nummer vijf doet de club van Peter Bosz nog volop mee voor een Champions League-ticket. Maar de Nederlandse trainer zit toch nog met de coronacrisis in zijn hoofd. Hij zat met zijn team op hotel ter voorbereiding van de wedstrijd.

“We zitten nu een week in quarantaine”, vertelde Bosz aan de NOS. “In de bus naar het hotel zat er een groot scherm achter de chauffeur. Het ziet er allemaal heel spooky uit. Dat maakt het zeker niet leuk. We zijn allemaal getest, gisterochtend voor de vierde keer. Gelukkig allemaal negatief. De hygiënemaatregelen zijn zo goed dat ik me helemaal veilig voel.”

“Het kan ook misgaan. Daar is iedereen van overtuigd”, weet de ex-trainer van Ajax. “Maar dat kan de Bundesliga natuurlijk niet gebruiken. Daarom drukken ze ons op het hart om de maatregelen goed na te leven. Het is wel een voordeel dat we pas maandag spelen. Dan kan ik alvast zien hoe de trainers ermee omgaan. Op de bank moet ik een mondkapje dragen. Maar als ik vanaf de zijlijn iets wil zeggen, hoeft dat niet. Dus ik denk dat ik maar de hele wedstrijd aan de zijlijn ga staan.”