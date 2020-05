Ajax-flop Razvan Marin (ex-Standard) geeft de moed niet op: “Ik droom van een Europese topclub”

Een droomtransfer was het. De Roemeen Razvan Marin (23) beloonde zijn sterke prestaties bij Standard met een overgang naar Ajax, waar hij het gat moest opvullen dat ene Frenkie de Jong had achtergelaten. Zijn eerste seizoen in de Arena werd een flop, maar Marin is ervan overtuigd dat hij beter kan.

Ajax legde vorige zomer 12, miljoen euro op tafel om Marin los te weken bij Standard. Op Sclessin was hij uitgegroeid tot een sterkhouder, maar in de Eredivisie wilde het niet meteen lukken. De Roemeense middenvelder speelde snel zijn basisplaats kwijt en klokte af op duels. Club Brugge en Antwerp werden in de winter al genoemd als nieuwe bestemming, maar komend seizoen wil Marin gewoon trainer Erik ten Hag overtuigen.

“Ik wil graag basisspeler worden bij Ajax”, klinkt Marin overtuigend op de Instagram-pagina van Ajax. “En als ik het dan hier goed doe, wil ik de stap maken naar een Europese topclub.” Dan moet hij wel een andere rol krijgen, vindt de Roemaan. “Ik denk dat ik het beste tot mijn recht kom op de nummer . Bij Ajax speel ik vaak kort voor de verdediging, maar ik denk dat ik beter ben als dynamische middenvelder.”

Marin ligt nog tot de zomer van 2024 onder contract in de Nederlandse hoofdstad.