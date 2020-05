Racing Genk geeft fans een cadeau van 1,5 miljoen euro

RC Genk doet een enorme geste naar zijn fans. Omdat er dit seizoen 6 thuismatchen zijn weggevallen en er straks gespeeld wordt achter gesloten deuren, laat de Limburgse club zijn 18.000 abonnementen al minstens tot januari gratis doorlopen. In principe brengt dat aantal abonnees voor een half jaar de club circa 1,5 miljoen euro op, maar Genk kan dat bedrag missen.

De Belgische topclubs zien in de maanden mei en juni normaal enkele miljoenen euro’s binnenkomen dankzij de abonnementenverkoop voor het nieuwe seizoen. Geld dat sommige van die clubs broodnodig hebben voor hun werking. Dat is dus niet het geval bij RC Genk. “Wij willen onze abonnees niet op kosten jagen terwijl er wedstrijden zijn weggevallen en matchen achter gesloten deuren dreigen”, klonk het gisteren.

Daarom verlengt Genk al zijn abonnementen kosteloos tot januari. Minstens tot januari, want de actie loopt sowieso door tot er straks minimum zes thuiswedstrijden met publiek zijn afgewerkt. De verkoop voor de tweede seizoenshelft zal pas starten als er duidelijkheid is omtrent de coronacrisis in het voetbal. “Een club zonder fans is geen club”, aldus algemeen directeur Erik Gerits. “Zij zijn de basis en met deze actie hopen we de steun van onze supporters te behouden. Iedereen krijgt waar hij recht op heeft.”

Foto: Dick Demey

Nieuwe abonnementen kunnen dus niet gekocht worden, maar de 18.000 man met een seizoenskaart zijn straks opnieuw welkom in de Luminus Arena. Volgens onze berekeningen is dat een cadeau van 1,5 miljoen euro indien alle wedstrijden vanaf augustus met publiek zouden mogen afgewerkt worden. Daarnaast zullen seat- en logehouders die al betaalden pas hun factuur krijgen in het najaar op basis van het aantal duels die effectief met publiek werden betwist.

De Genkse fans reageerden verheugd. “De club heeft met ons overlegd en dit kwam uit de bus”, aldus Rudy Claessens van de overkoepelende supportersvereniging. “Dit is een win-win-situatie. De fans worden gespaard in deze crisis en Genk behoudt zijn 18.000 abonnees.”

Volgen andere topclubs?

Vraag is of dit navolging zal krijgen bij andere topclubs? Anderlecht spreekt ook van een kortingsabonnement, maar kan het zover niet drijven door de financiële moeilijkheden. Hetzelfde geldt voor Standard. Bij Club Brugge zijn er al ruim 12.000 abonnementen verkocht. Blauw-zwart garandeert per match achter gesloten deuren een terugbetaling van 5% op de Club ID-kaart. Daarmee kun je dan shirts, drank, eten...kopen, maar ook dat geld vloeit dus naar de club. Voor sommige Club-fans is dat wel slikken. Zij vragen zich ook af of het saldo van het afgelopen seizoen wordt overgezet.