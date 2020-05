Rode Duivels zijn hot: PSG denkt aan Timothy Castagne om Meunier te vervangen, Lazio volgt Leander Dendoncker

Een mooie transfer wenkt voor Timothy Castagne. De 24-jarige rechtsback staat op de shortlist van PSG, waar hij collega-Rode Duivel Thomas Meunier zou kunnen opvolgen.

Het staat zo goed als vast dat de voormalige verdediger van Club Brugge de Franse hoofdstad verlaat. Doordat hij einde contract is en dus gratis opgepikt kan worden, staan de clubs in de rij. In zijn zoektocht naar opvolging heeft technisch directeur Leonardo Timothy Castagne op de shortlist gezet. Vorig seizoen, toen de Braziliaan nog aan de slag was voor AC Milan, had hij Castagne ook al eens benaderd.

Een andere opvallende gegadigde voor Castagne is Tottenham Hotspur, waar voorzitter Daniel Levy een boontje heeft voor het profiel van de zevenvoudige Rode Duivel. De Londenaars willen op de transfermarkt investeren in jongeren met potentieel die ze later met winst kunnen doorverkopen.

Lazio mikt op Dendoncker

Volgens de Gazzetta dello Sport heeft Lazio Roma zijn vizier gericht op Leander Dendoncker (25). De Rode Duivel van Wolverhampton zou 30 miljoen euro moeten kosten. Dat hij op de radar staat van Lazio wordt bevestigd, maar het transferbedrag is nergens op gebaseerd. Dendoncker, die zowel in de defensie als in het middenveld kan spelen, heeft simpelweg een interessant profiel. Hij kende een goed seizoen bij Wolves, waar hij 46 keer meedeed en vier keer scoorde. Hij heeft er wel nog een langdurig contract.