De macht is aan de clubs: 55 transfervrije spelers zullen niet kieskeurig mogen zijn

Er komt een overaanbod aan profvoetballers. In deze coronatijden gaan de clubs werken met kleinere kernen en kleinere budgetten, terwijl in de Jupiler Pro League alleen al 55 spelers einde contract zijn. Dan rekenen we 1B en het buitenland niet eens mee. Het gevolg is simpel: als voetballers niet werkloos willen eindigen, kunnen ze geen hoge eisen meer stellen. “Zelfs een grote naam als Defour moet nu realistisch zijn”, klinkt het.