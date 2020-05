“1B wordt een wapen wordt in de onderhandelingen over 1A”

De jongste weken hebben we met veel clubleiders gesproken. Over de stopzetting van de competitie in 1A, de Europese tickets, het competitieformat voor 1A... Nooit kwam 1B spontaan aan bod. Dat veranderde pas voorbije maandag. Niet uit zorg voor 1B. Wel omdat 1B een wapen wordt in de onderhandelingen over 1A.