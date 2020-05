Victor Osimhen kan Charleroi nog 15 miljoen euro opleveren

Charleroi is financieel kerngezond. De Karolo’s bleven in deze coronatijden hun spelers volledig uitbetalen en de kassa kan nog gespijsd worden dankzij ex-speler Victor Osimhen (21). De Nigeriaanse spits werd vorige zomer voor 12 miljoen euro plus 3 miljoen bonussen verkocht aan het Franse Lille. Daar was Osimhen goed voor 18 goals en 6 assists. Het levert hem belangstelling op van Napoli, Tottenham en Newcastle en – ondanks de crisis – wordt een transferprijs van 85 miljoen geopperd. Newcastle zou zelfs al een bod hebben uitgebracht.

Dat is geweldig nieuws voor Charleroi, dat bij een doorverkoop nog recht heeft op 20 procent van de meerwaarde. Zo kan Osimhen de Henegouwse club nog eens 14 à 15 miljoen extra opleveren. Dat is fenomenaal, want Charleroi zelf kocht Osimhen indertijd voor 3,5 miljoen van Wolfsburg.