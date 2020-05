Lazio volgt Dendoncker

Volgens de Gazzetta dello Sport heeft Lazio Roma zijn vizier gericht op Leander Dendoncker (25). De Rode Duivel van Wolverhampton zou 30 miljoen euro moeten kosten. Dat hij op de radar staat van Lazio wordt bevestigd, maar het transferbedrag is nergens op gebaseerd. Dendoncker, die zowel in de defensie als in het middenveld kan spelen, heeft simpelweg een interessant profiel. Hij kende een goed seizoen bij Wolves, waar hij 46 keer meedeed en 4 keer scoorde. Hij heeft er wel nog een langdurig contract.(dvd, jug)