“Die Gouden Schoen van Kompany had ook bij mij kunnen staan”

De hele voetbalwereld staat vandaag in de rij om schande te spreken van – het door makelaars gerunde – Moeskroen, dat voor de vijfde keer zijn licentie via het BAS behaald heeft. Maar wij hebben zowaar iemand gevonden die blij is met dat resultaat. Bonjour, Luigi Pieroni.

“Natuurlijk ben ik blij!”, zegt de intussen 39-jarige oud-spits. “Het is de club die me de kans gaf om prof te worden, en waar ik een uitzonderlijk jaar kende en topschutter werd. Oké, sindsdien is er veel veranderd, en jammer dat het elk jaar zo moeizaam gaat, maar het blijft een club die me na aan het hart ligt.”

Moeskroen dat vijfde eindigt: je zou het bijna niet meer geloven – nadien raakte het nooit meer uit de rechterkolom –, maar in 2004 was dat de realiteit. Met veel dank dus aan Pieroni, maker van 28 goals. De Belg met Spaanse én Italiaanse roots – toen nog met lange haren en zeer in trek bij de vrouwelijke fans – was hot. Niet verwonderlijk dat Aimé Anthuenis hem in februari van dat jaar bij de nationale ploeg haalde. “Ik mocht debuteren tegen Frankrijk – een droom! Het jaar voordien speelde ik nog in tweede klasse bij RFC Luik en plots stond ik tegenover Desailly, Thuram en Zidane. Het was ook de eerste match van Vincent Kompany. Dat zullen misschien meer mensen zich herinneren.”

De Loden Schoen

Die dekselse Kompany zorgde er ook voor dat Pieroni enkele maanden later de Gouden Schoen misliep. Met een recordvoorsprong van 403 punten troefde de amper 18-jarige verdediger hem af. “Mijn eigen schuld, want de tweede stemronde speelde ik al bij Auxerre. Was ik gebleven, had die Gouden Schoen nu bij mij kunnen staan, wie weet. (grijnst) Maar Vincent was natuurlijk de grande classe. Hij bouwde een ongelofelijke carrière uit. Zelf kende ik twee goeie jaren in Frankrijk, al werd ik er later eens genomineerd voor de Loden Schoen – een of andere negatieve verkiezing van een krant. Het sloeg nergens op, want ik was geblesseerd, maar het hakte er wel op in. Ik heb ook nog naar Anderlecht, Gent en Standard gezeten, weliswaar telkens heel kort. Jammer dat het daar niet gelukt is, maar bon.”

Dat is verleden tijd, want dezer dagen probeert Pieroni het net als Kompany als trainer. Maatje Christophe Grégoire (40), die hem bij Moeskroen aan goals hielp, hielp hem vorig jaar aan een job als assistent bij Seraing. “Ik heb een leerrijk seizoen achter de rug, waarin ik – helaas voor Christophe, die ontslagen werd – ook heel even interim-coach was. We klopten Deinze, dat amper twee keer verloor. Dat was toch wel even kicken. Daar heb ik gevoeld dat dit echt iets voor mij is. Ik hoop ooit in eerste klasse T1 te worden.”

Misschien kan hij ergens de Belgische Guy Roux worden. De legendarische Fransman stond 44 jaar lang aan het roer bij Auxerre, waar Pieroni hem leerde kennen. “Een even gekke als geweldige coach. Tijdens een Europese verplaatsing vroeg hij in het hotel of ze potten honing konden voorzien, die hij tijdens de rust aan de spelers zou geven. Hij heeft die gekregen, maar wij hebben er nooit iets van gezien. (lacht) Guy Roux klaagde ook over mijn kilootjes te veel en hield transfers naar Dortmund en Everton tegen – hij vroeg 12 miljoen –, maar toch hadden we een goeie band. Vorig jaar hebben we zelfs nog eens afgesproken. Hij is nu 81, maar is nog altijd goed.”

Gehandicapt zoontje

Pieroni, wiens contract bij Seraing niet wordt verlengd, heeft wel nog geen werkgever voor volgend seizoen. Dus houdt hij zich even bezig met andere dingen. “Sinds anderhalf jaar heb ik een nieuwe passie: tennis. Ik zit nu op niveau 15/3, dat is toch al iets. Met mijn vrouw Virginia speel ik ook soms dubbel, maar ze is onlangs bevallen van ons derde kindje, Damiann.”

Een broertje voor Louella (10) en Gianluca (13). We zijn blij om te horen dat ook met Gianluca alles goed gaat. Hij werd geboren met de zeldzame ziekte ATR-x, waardoor hij mentaal en motorisch gehandicapt is. “Maar we zijn werkelijk overal geweest – van New York en Canada tot Chili en Brazilië – voor de best mogelijke behandelingen. Met succes, want hij wandelt nu zelfstandig en gaat gewoon naar school, weliswaar in een speciaal centrum. Sporten zit er natuurlijk niet in, maar hij zit toch liever in de jacuzzi.” (grijnst)

Wanneer we ons gesprek afronden, excuseert papa Pieroni zich nog. “Met de kinderen neem ik in deze coronatijden geen risico, dus liever geen fotograaf die langskomt. Ik zal zelf een recente foto sturen, ça va? Je zal misschien zien dat er wat kilo’s zijn bijgekomen – sorry Guy Roux –, maar ik ben nu eenmaal een getrouwd man.” (lacht)