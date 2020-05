Braziliaanse zorgsector protesteert

Een pakkend beeld is het, hoe in de Braziliaanse stad Sao Paulo honderden mensen uit de zorg hun overleden collega’s herdenken. Allen in witte jas, met een kaarsje en de naam van iemand die enkele weken geleden nog naast hen stond in het ziekenhuis. Nadien gingen ze – de armen gespreid als waren ze gekruisigd – ook allemaal liggen.

98 verplegers en dokters zijn er overleden aan het coronavirus, volgens de lokale federatie het hoogste aantal in de zorgsector wereldwijd. De artsen verwijten hun president Jair Bolsonaro dat hij de crisis heel slecht aanpakt. Terwijl hij maandag nog de maatregelen versoepelde – en kapperszaken en fitnesscentra liet opengaan – kende het land dinsdag het hoogste aantal doden op één dag: 881. In totaal stierven al meer dan 12.000 Brazilianen aan het virus.