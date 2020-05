Europese Commissie maakt plan om landsgrenzen opnieuw te openen: gaan we opnieuw naar de costa’s?

De Europese Commissie heeft een plan voorgesteld om toerisme in de EU opnieuw mogelijk te maken. Een lange lijst met aanbevelingen moet ervoor zorgen dat de grenzen terug opengaan en mensen weer veilig kunnen reizen. Gaan we deze zomer dan toch naar de Spaanse costa’s? “We zullen beginnen bij onze buurlanden”, zegt professor Erika Vlieghe, die de terugkeer naar het gewone leven mee vormgeeft in de werkgroep GEES.

Heel wat EU-lidstaten hebben de grenzen gesloten bij het begin van de corona-uitbraak. Stilaan klinkt de vraag luider om toerisme en ander verkeer over de grenzen weer mogelijk te maken. Daarom komt de Commissie nu met een plan van aanpak. Er is een lange lijst met aanbevelingen op het vlak van vervoer en vliegen, overnachten en bezoeken. De Commissie vraagt ook dat alle apps die helpen met contact tracing in de hele unie compatibel zijn met elkaar.

Het is niet de bedoeling alle grenzen tegelijkertijd volledig open te gooien. Wel zou de situatie van de epidemie in alle lidstaten vergeleken worden. Landen die het goed doen en op hetzelfde niveau verkeren, kunnen dan de grenzen gefaseerd terug openen. Er komt een interactieve kaart waar we dat zelf op zullen kunnen checken. Opvallend: de Commissie vindt dat landen niet mogen discrimineren. Stel dat wij onze grenzen zouden openen voor Nederland, dan zou dat ook voor alle andere lidstaten moeten die het virus ook goed beheersen. Landen die onderling afspraken maken, dat ziet de Commissie niet zitten.

Nochtans lijkt het erop dat net dat de strategie is die veel landen nu zullen aannemen. Zo hebben Duitsland en Oostenrijk onderling al afspraken gemaakt over een heropening van de grenzen. Ook ons land bestudeert die scenario’s. “We gaan heel zorgvuldig met al onze buurlanden bekijken wat er mogelijk is”, zegt Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES. “Hoeveel besmettingen zijn er, hoeveel hospitalisaties, hoe volgen de inwoners de maatregelen op? Op basis daarvan beslissen we welke regio’s en landen voldoende veilig zijn. Daarna zal er een akkoord tussen de binnen- en buitenlandministers moeten volgen. De heropening van de grenzen kan ook gefaseerd. Reizen is belangrijk, maar er zijn nog belangrijkere noden, zoals familiebezoeken in de grensstreken. We kijken als epidemiologen met een bang hart naar de grote push van de toerisme-industrie om reizen weer mogelijk te maken.” (jdg)