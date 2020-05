Wilmès houdt been stijf over tweedeverblijvers

Kustburgemeesters Bart Tommelein (Oostende, Open VLD) en Jean-Marie Dedecker (Middelkerke, LDD) hebben hun slag niet thuisgehaald. Ondanks eerdere oproepen en dreigende taal zijn mensen met een tweede verblijf aan de kust er nog even niet welkom. De vraag – een eis, bijna – om hen vanaf maandag weer toe te laten in dat verblijf, werd niet gevolgd door de Nationale Veiligheidsraad. Nochtans was er vanuit de deelstaten redelijk wat druk om dat soort verplaatsingen richting kust of Ardennen wel weer toe te laten. Ook de virologen maakten eerder geen bezwaar, zolang er maar afstand wordt gehouden en de druk op de ziekenhuizen werkbaar blijft.

Het heeft er alle schijn van dat de premier het been heeft stijfgehouden, net als tijdens de discussie met Jean-Marie Dedecker in het parlement afgelopen donderdag. Het punt is immers niet eens ter sprake gekomen op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. “Er moet ergens een lijn getrokken worden”, argumenteerde minister-president Jan Jambon (N-VA). “Je kan helaas niet voor iedereen goed doen.”

Strikt genomen mogen mensen met een tweede verblijf er dus niet overnachten voor 8 juni. Al beseft iedereen dat het onmogelijk wordt dat te controleren. De premier rekent op het gezond verstand van iedereen om de afspraken na te leven.(mvdr)