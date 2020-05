Verpleegkundige afdelingen vragen dat De Block KB over niet-bevoegde zorgverleners intrekt

De directies van de verpleegkundige afdelingen van veertien ziekenhuizen uit Wallonië en Brussel eisen de intrekking van het koninklijk besluit (KB) van 4 mei, dat verpleegkundige activiteiten toestaat door niet-bevoegde zorgverleners. De ondertekenaars van de open brief zeggen “verontwaardigd” te zijn.

De ondertekenaars van de brief, waaronder ook de verpleegkundige afdelingen van het UZ Saint-Luc en het Erasmusziekenhuis in Brussel, zeggen dat de verpleegkundigen, die vooroplopen in de strijd tegen Covid-19, “nood hebben aan politieke steun en niet aan een flagrant gebrek aan erkenning”. Ook de Franstalige vakbonden en de Algemene Unie van Verpleegkundigen (AUVB-UGIB-AKVB) hadden zich al verzet tegen het KB.

Zij protesteren ook tegen een tweede KB, dat dezelfde dag gepubliceerd werd en de provinciegouverneurs de mogelijkheid geeft om zorgverleners tot eind dit jaar op te vorderen. De Block zei daar maandag over dat ze hoopte dat ze er nooit gebruik van zou moeten maken. Naast de intrekking van het KB vragen de directies van de verpleegkundige afdelingen een “echt overleg met de sector” over de toekomstige uitdagingen.

LEES OOK. Franstalige bonden: “De Block zorgt voor bijkomende onrust bij gezondheidspersoneel”