Honderdtal koeien omgekomen bij boerderijbrand in Luik

In Fize-Fontaine, een deelgemeente van het Luikse Villers-le-Bouillet, is woensdagavond een brand uitgebroken in een boerderij. Een honderdtal koeien kwamen om in de vlammen. Dat meldde de lokale brandweer.

De brandweer werd rond 18.30 uur op de hoogte gesteld van de brand. Ze kreeg ondersteuning van collega’s van nabijgelegen zones en de civiele bescherming om het vuur te bestrijden en dieren te redden.

Meerdere stallen vatten vuur en twee werden in as gelegd. Een honderdtal dieren overleefde het niet. Rond 20.45 uur had de brandweer de brand onder controle. De oorzaak is nog niet bekend.