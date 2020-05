Twee Britten van Manchester City mee in bestuur van Lommel: “Ons jongste broertje van de negen kinderen”

Sinds gisteren is 1B-club Lommel SK officieel in handen van City Football Group, de investeringsmaatschappij achter onder meer de Engelse landskampioen Manchester City. Beide partijen gaven een virtuele persconferentie in het stadhuis van Lommel. Voorzitter Paul Kerkhofs, die – toevallig of niet – volledig in het blauw getooid was, maakte de nieuwe structuur van de raad van bestuur bekend.