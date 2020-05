Uitzendbureau voor techniekers werkt helemaal digitaal

Hasselt - Ook uitzendbureau Cheq uit Hasselt, gespecialiseerd in technische jobs, kent net als de hele uitzendsector een terugval. Al zien ze het niet somber in. “De vraag naar technisch talent is nog altijd heel groot.” Via technologie staan ze in contact met klanten en prospecten, maar bedrijfsbezoeken zijn uit den boze.

“We werken allemaal van thuis. Toch is het teamgevoel heel sterk aanwezig, mede doordat we vlot communiceren via Microsoft Teams. We organiseren dagelijks ook een briefingmoment via video”, vertelt Janna Voeten van uitzendkantoor Cheq.

Na een telefonische screening, houden ze bij Cheq een uitgebreid gesprek met de kandidaten via Skype. “In het begin was dat wennen, maar ondertussen zien we de voordelen hiervan in. Zo’n Skypegesprek kunnen we vaak veel sneller inplannen dan een persoonlijk gesprek op kantoor. Er is geen tijdverlies door de verplaatsing. De kandidaat zit in zijn comfortomgeving waardoor het stresspeil vaak lager is”, weet Voeten. “En omdat de partner soms stiekem meeluistert tijdens het Skypegesprek, moeten ze thuis aan de keukentafel niet meer zo veel bespreken”, lacht ze.

Vraag techniekers

In het begin van de crisis voelden ze bij Cheq sterk de onzekerheid bij de bedrijven. “Door die onzekerheid zijn er veel vacatures on hold gezet. De laatste week horen we vaker dat de bedrijven terug op zoek gaan naar technische profielen. Er waren ook klanten die de afgelopen weken nog altijd zochten naar technisch personeel. Al werven ook enkele klanten momenteel niemand meer aan omdat er niet voldoende werk is voor hun vast personeel.” Toch meent Voeten dat de vraag naar technisch talent nog altijd heel groot is. “We hebben meer dan 100 vacatures op onze site en er komen elke week verschillende nieuwe vacatures bij”, klinkt het resoluut.

