Colruyt wil mosselen kweken in ‘zeeboerderij’ voor de kust van Nieuwpoort, maar dat is niet naar de zin van de vissers en de gemeente

Nieuwpoort - Colruyt hoopt, indien alles volgens plan verloopt, over twee jaar Belgische mosselen te oogsten in een eigen ‘zeeboerderij’. Het supermarktbedrijf heeft alvast een vergunning aangevraagd voor het project dat er 5 kilometer voor de kust van Nieuwpoort moet komen, schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. Maar zowel de stad als de vissers zijn fel tegen het project gekant.

Colruyt experimenteert al enkele jaren met het kweken van mosselen. Vorige zomer bracht het de eerste lading aan wal. Voor de kust van Nieuwpoort wil Colruyt nu een zeeboerderij van 4,5 vierkante kilometer op poten zeggen.

“Voor de mosselen mikken we in het meest gunstige scenario op de zomer van 2022”, zegt de persverantwoordelijke van Colruyt in de krant. “Op termijn willen we er ook oesters en zeewier kweken. Maar eerst de vergunning binnenhalen, uiteraard.” Ook baggerbedrijf DEME investeert in het project.

Eens voltooid, zou de zeeboerderij zowat 2.000 ton mosselen per jaar kunnen opleveren, net als 100 ton oesters en 100 ton zeewier.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V)van Nieuwpoort is geen voorstander. “Wij zullen een negatief advies geven, omdat een zeeboerderij geen meerwaarde is voor onze stad. Ze ligt midden in de zone waar onze vissers en pleziervaarders actief zijn.” De federale overheid beslist over de vergunning.