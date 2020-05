PS-voorzitter Paul Magnette pleit voor premie van 750 euro netto voor werknemers in essentiële sectoren

PS-voorzitter Paul Magnette wil werknemers in essentiële sectoren een premie van 750 euro netto toekennen. Dat zei hij donderdagochtend bij radiozender Bel RTL. De Franstalige socialisten dienen eerstdaags een wetsvoorstel in.

Volgens Magnette zou de premie door de werkgever betaald kunnen worden, waarna die het bedrag kan aftrekken van de vennootschapsbelasting. “Het is fundamenteel dat we hen die hebben gewerkt tijdens de coronacrisis bedanken en compenseren”, aldus Magnette. Ook zelfstandigen die tijdens de crisis aan de slag bleven, zouden in het voorstel van de PS een premie krijgen.

De Franstalige socialisten vragen daarnaast nog een apart premie van 200 euro netto voor iedereen die onder de armoededrempel moet leven. “Er staat ons een enorme sociale crisis te wachten”, aldus Magnette. Een premie voor de meest kwetsbaren is een “economische relancemaatregel die absoluut onmisbaar is”. De kostprijs is volgens hem geen hinderpaal. “Dat is een investering met een terugverdieneffect”, klonk het. “Als we deze mensen willen helpen moeten we hen de middelen geven om lokaal te consumeren en zo helpen ze ook onze ondernemers. Die 200 euro gaat rechtstreeks naar de economie.”

Eerder pleitte Magnette ook al voor een loonsverhoging voor iedereen in een essentiële sector die minder dan 14 euro bruto per uur verdient.