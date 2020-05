Spannende dag voor SC Cambuur en De Graafschap: uitspraak over promotie live op tv

Promoveren SC Cambuur en De Graafschap naar de Eredivisie of niet? De uitspraak in het kort geding tussen de tweedeklassers en de Nederlandse voetbalbond is vanavond live te volgen bij de NOS.

SC Cambuur en De Graafschap horen vanavond van de rechter in Utrecht rond 19.00 uur of ze alsnog naar de Eredivisie mogen promoveren. De zitting zal live te volgen zijn op tv. In een extra uitzending van Studio Voetbal laten de gasten aansluitend hun licht schijnen over de zaak.

SC Cambuur en De Graafschap stonden eerste en tweede in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Die posities geven in principe recht op promotie naar de Eredivisie, maar omdat het seizoen 2019/2020 door de KNVB als niet gespeeld wordt beschouwd, ging dat feestje niet door.

De KNVB wil volgend seizoen echter geen hoogste klasse met 20 clubs. Een pak burgemeesters en korpschefs zouden daar volgens de KNVB geen voorstander van zijn.

Cambuur, De Graafschap en de KNVB kunnen na de uitspraak nog in hoger beroep gaan. Nog een optie is om hun gelijk te proberen halen in een buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waarin mogelijk alle profclubs zich over een gewenste promotie-degradatieregeling kunnen uitspreken.