Belgische leger lost Nederlanders af: F-16’s in Florennes verantwoordelijk voor bewaking Benelux-luchtruim

De Belgische luchtmacht neemt donderdag de bewaking van het Belgische, Nederlandse en Luxemburgse luchtruim over van Nederland. Dat meldt Defensie.

De opdracht - “Quick Reaction Alert” (QRA) in militair jargon - houdt in dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 jachtvliegtuigen paraat staan om te reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Vanaf donderdag 14 mei staan F-16’s op de basis van Florennes in voor deze QRA-opdracht.

Defensie merkt op dat de controle van het luchtruim met behulp van radarsystemen wel een autonome verantwoordelijkheid blijft van beide landen. In België is dat een opdracht van het Control and Reporting Centre (CRC). Dat bevindt zich nu nog in Glaaien (Glons), maar verhuist binnenkort naar Bevekom. Het CRC is verantwoordelijk voor de Belgische-Luxemburgse sector van het NAVO-luchtruim. Een soortgelijk centrum in het Nieuw-Milligen vlak bij Apeldoorn waakt over de Nederlandse sector.

Afhankelijk van waar het luchtruim wordt geschonden, stuurt een van de twee centra de F-16’s in de lucht, “om de intenties van het civiele of militaire vliegtuig waarvan een dreiging uitgaat te kennen”, klinkt het nog. Dit heet een ‘scramble’. “De piloten kunnen op enkele minuten tijd opstijgen en een onderschepping uitvoeren. De gevechtsvliegtuigen worden door de radarcentra naar het verdachte vliegtuig geleid. De QRA-toestellen mogen voor het uitvoeren van deze opdracht de geluidsmuur doorbreken.”

Defensie herinnert er nog aan dat in 2018 Belgische gevechtsvliegtuigen van de basis in Florennes nog een Russische supersonische nucleaire bommenwerper hadden onderschept boven de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Het toestel had geen gekend vliegplan.

