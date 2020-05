Wat ligt er vrijdag op tafel tijdens cruciale vergadering de Pro League? Een overzicht

De Algemene Vergadering van de Pro League komt vrijdag (16u00) per videoconferentie samen voor wat een prangende bespreking belooft te worden. De stemming om definitief een punt te zetten achter het seizoen 2019-2020 lijkt slechts een formaliteit. Over hoe de competities in 1A en 1B afgesloten worden, welke gevolgen er aan het klassement gegeven worden en hoe het professioneel voetbal er volgend seizoen uit zal zien, is minder eensgezindheid.

Begin april al sprak de Pro League uit dat er best een einde werd gemaakt aan de professionele voetbalcompetities. Een aanbeveling van de Raad van Bestuur, ingegeven door de onzekerheid over de impact van de coronacrisis. Maar de uiteindelijke beslissing komt de Algemene Vergadering van de Pro League toe. De stemming werd vier keer uitgesteld, omdat er gewacht werd op advies van de overheid en het finale oordeel over de licentiedossiers.

Aangezien de Nationale Veiligheidsraad sportcompetities verbiedt tot en met 31 juli en de UEFA van de nationale bonden verlangt om voor 3 augustus de verdeling van de Europese tickets over te maken, is het afwerken van de Belgische competities onrealistisch. Wel bestaat de mogelijkheid om op 1 en 2 augustus nog een beperkt aantal wedstrijden te organiseren, al dan niet achter gesloten deuren. Denk aan de 1B-finale, maar vooral aan de bekerfinale. De meeste clubs zijn het erover eens dat de apotheose van de Croky Cup wel nog moet plaatsvinden.

Intussen boog een negenkoppige werkgroep van de Pro League zich over de manier waarop het voorbije seizoen het best afgewikkeld kan worden, hoe de Europese tickets verdeeld kunnen worden en hoe volgend seizoen er zal uitzien. Die werkgroep, bestaande uit Pro League-CEO Pierre François, Pro League-bestuurder Nils Van Brantegem, Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Karel Van Eetvelt (RSC Anderlecht), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), David Meekers (STVV) en Philippe Bormans (Union), werkte achter de schermen aan een aantal scenario’s en zal die vrijdag voorstellen ter stemming.

Dinsdag zaten de leden van de Pro League voor het eerst fysiek samen, hier Joseph Allijns en David Meekers Foto: Olivier Matthys

Spierballengerol van Club Brugge, Standard en Racing Genk

Hoewel die werkgroep het mandaat kreeg van de Pro League konden andere clubs het niet laten ook hun visie te delen en op de agenda van vrijdag te plaatsen. Onder meer Club Brugge, dat zich vrijdag hoopt tot kampioen te kronen voor de groene tafel, koos de vlucht vooruit. Blauw-zwart stelt voor volgend seizoen met 18 ploegen in 1A te spelen, inclusief sportieve degradant Waasland-Beveren, OHL en Beerschot. Na 34 speeldagen wordt de eindstand opgemaakt, er zijn dus geen play-offs. Dit om te anticiperen op een latere startdatum van het seizoen 2020-2021 door de huidige onzekerheid, een heropflakkering van het coronavirus en het EK in 2021.

Het voorstel van Club wordt breed gedragen en is de piste van de minste weerstand. Elk ander scenario resulteert in een groter risico op rechtszaken. Toch kreeg een competitie met 18 in 1A een serieuze knauw de afgelopen dagen. Na het faillissement van Lokeren verloor 1B ook Roeselare en Virton, die voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) faalden voor hun licentie-examen. In het scenario waarbij er naar 18 eersteklassers gegaan wordt, blijven er slechts zeven potentiële tweedeklassers (Westerlo, Union, Lommel, Deinze, Seraing, RWDM en Lierse Kempenzonen) over. Op een 1B-competitie met minder dan acht professionele ploegen zit niemand te wachten. Mogelijk kan die wel aangevuld worden met belofteteams.

Club Brugge laat in het midden of een competitie met 18 teams tijdelijk zou zijn. KRC Genk stelt in zijn voorstel expliciet dat het seizoen 2020-2021 een overgangsjaar moet worden. Het seizoen daarop moet het huidige systeem van zestien ploegen en play-offs terugkeren, vinden de Limburgers. Genk zou na 34 speeldagen de punten halveren, en de play-offs dus wel nog laten doorgaan in een verkorte versie. De top vier speelt voor de titel en Europese tickets, ook voor de nummers vijf tot acht is er nog een Europees ticket te verdienen. Mocht het coronavirus het voetbal opnieuw in zijn greep nemen, oppert Genk om de eindstand op te maken na 34 speeldagen, zonder play-offs.

Ook Standard mengde zich in de debatten en pleitte ervoor om consequent te zijn. Als Club Brugge als kampioen wordt aangeduid, moet Waasland-Beveren ook degraderen en moet de 1B-finale toch nog worden afgewerkt, vinden de Rouches. Als Waasland-Beveren niet moet degraderen, dan is er ook geen promovendus en geen kampioen. Het Luikse voorstel staat niet op de agenda van de Pro League, maar hun pleidooi is wel aangekomen. Tussen de lijnen door liet Standard zo ook al verstaan een voorstander te zijn van een competitie met 16 ploegen en play-offs volgend seizoen.

Mocht er geen ruime meerderheid (80 procent) gevonden worden voor een competitiestop, legt Genk een stemming over de nietigverklaring van het seizoen 2019-2020 op tafel. Dan wordt er geen kampioen gekroond, zijn er geen dalers en geen stijgers en worden de Europese tickets verdeeld op basis van het huidige klassement na 29 speeldagen. Opvallend: de regerende landskampioen vindt in zo’n situatie dat het seizoen geen impact mag hebben op de coëfficiënt voor de G5-berekening of de verdeelsleutel voor het mediacontract. Voor zo’n nietigverklaring is slechts 50 procent van de stemmen nodig, meent Genk.

Racing Genk pleit voor een nietigverklaring indien er geen ruime meerderheid gevonden wordt over de competitiestop Foto: BELGA

Solidariteit en de gecontesteerde licentieprocedure

Staat ook op de agenda: het voorstel van een solidariteitsbijdrage die de Europees spelende clubs moeten ophoesten. KRC Genk brak daar een lans voor en trad zo RSC Anderlecht bij. Het idee is om een eenmalige tegemoetkoming van 10 procent op de startgelden van de clubs die Europa in mogen (inclusief het saldo van de niet toewijsbare tv-rechten) te vragen en die te verdelen over de resterende clubs.

Tot slot zal er op voorstel van Club Brugge nog gestemd worden om een externe partij aan te stellen die een audit zal uitvoeren op de licentieprocedure voor het profvoetbal. Dit naar aanleiding van de verrassende uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen een licentie toe te kennen.

De algemene regel is dat er een gewone meerderheid van 50 procent nodig is om een onderwerp tot stemming te laten overgaan. Lokeren is geschrapt, waardoor er 44 stemmen te verdelen zijn: drie per G5-club, twee per K11-club en een per 1B-club. Om de competitie stop te zetten en de formule voor volgend seizoen aan te passen, is een meerderheid van 80 procent nodig.

