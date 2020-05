Nieuwe coronacijfers: minder dan 2.000 bedden ingenomen door coronapatiënten

Sciensano heeft de nieuwe coronacijfers voor ons land gedeeld. Daaruit blijkt dat de dalende trend zicht lijkt voort te zetten. Zo duikt het aantal ziekenhuisbedden, ingenomen door coronapatiënten, onder de 2.000

Donderdag heeft Sciensano geen persconferentie gehouden. Wel deelden ze de nieuwe cijfers voor ons land mee. De afgelopen 24 uur zijn er 60 bijkomende overlijdens door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat is een daling in vergelijking met de cijfers van woensdag, toen werden 82 overlijdens gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames en bevestigde gevallen is wel gestegen in vergelijking met het aantal extra opnames en bevestigde gevallen dat woensdag gemeld werd. Mogelijk is dat te wijten aan het toegenomen aantal tests.

Wel werden er 81 ziekenhuisopnames geregistreerd, tegenover 70 een dag eerder. Ook het aantal bevestigde besmettingen is dus gestegen: van 202 naar 307. Wel duikt het aantal ingenomen bedden door coronapatiënten onder de 2.000. In totaal liggen er nu nog 1.966 mensen in het ziekenhuis.

Het aantal patiënten op intensieve zorg kende wel een daling, naar 407, of 20 minder. Gisteren raakte al bekend dat het aandeel coronapatiënten op intensieve zorg nu kleiner is dan patiënten met andere aandoeningen.