Meer dan 400 meldingen bij #StopCoronaMisbruik van Test Aankoop

Op het platform #StopCoronaMisbruik van Test Aankoop zijn al meer dan 400 meldingen binnengekomen. De consumentenorganisatie slaagde er al in om enkele frauduleuze praktijken een halt toe te roepen ondanks de trage reactie van controle-instanties, klinkt het in een persbericht.

Sinds 30 maart kunnen consumenten via het platform van Test Aankoop oplichtingspraktijken melden. Ondertussen zijn al meer dan 400 meldingen binnengekomen. Meer dan de helft gaat over prijsstijgingen van onder meer beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, handgel...), levensmiddelen, basisbenodigdheden, maar ook op producten zoals printercartridges, doe-het-zelfartikelen, buitenspeelgoed en abonnementsdiensten.

Een kwart van de meldingen gaat over zaken die rechtstreeks verband houden met gezondheid in de coronacrisis. Zo worden verdachte sites doorgegeven die wondermiddeltjes tegen COVID-19 promoten, net zoals frauduleuze webwinkels en twijfels over de kwaliteit van beschermingsmiddelen.

De overige 25 procent van de klachten gaat over geannuleerde reizen, oplichting bij aankopen op het internet (zoals buitensporige kosten of levertijden) en vragen rond problemen bij het betalen van lopende kredieten.

Om die frauduleuze praktijken aan te pakken, stuurde de consumentenorganisatie al 25 klachten door naar de bevoegde autoriteiten zoals de FOD Economie en Volksgezondheid, het federaal voedselagentschap FAVV of het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Bedoeling is dat zij de sites aanpassen of zelfs opdoeken, maar Test Aankoop hekelt dat de controle-instanties te traag reageren.

Toch boekte de organisatie al enkele overwinningen. Zo is op enkele sites reclame voor dubieuze wondermiddeltjes tegen de longziekte al verwijderd.