“Vaccins? Zeker is dat er niet genoeg zal zijn voor iedereen”: overheid werkt aan lijst met prioritaire groepen

Een vaccin tegen corona is voorlopig nog toekomstmuziek. In afwachting werkt de overheid aan lijsten met groepen mensen die prioritair gevaccineerd zullen worden. “Wat we wel zeker weten, is dat het er niet voor iedereen zal zijn”, zegt epidemioloog Yves Van Laethem aan de kranten van Sudpresse.

Volgens Van Laethem bestaat een vaccin tegen het coronavirus tot heden vooral uit vraagtekens. Wanneer het beschikbaar zal zijn, hoe het zal werken, wat voor type vaccin… allemaal vraagtekens. “Wat we wel zeker weten, is dat het er niet voor iedereen zal zijn”, zegt hij. Als het vaccin gevonden wordt, zullen er niet genoeg dosissen geproduceerd kunnen worden om de hele wereldbevolking in te enten. “Gezien we van nul starten, zal iedereen zich erop werpen. De meest optimistische inschattingen spreken van ‘enkele miljoenen vaccins op de markt tegen het einde van de herfst 2020’. Dat is peanuts in vergelijking met een wereldbevolking van 7 miljard mensen.”

Om die reden zullen overheden wereldwijd goed moeten nadenken over welke leeftijdscategorieën prioritair ingeënt zullen moeten worden. Momenteel wordt in ons land, aldus de kranten van Sudpresse, gedacht aan drie categorieën die voorrang zullen krijgen op anderen.

* Het zou gaan om 65-plussers. In de tweede plaats komen mensen met diabetes en/of een hoge bloeddruk. De derde categorie omvat ‘onmisbaar’ medisch personeel.

“Het zal zaak zijn voor ons land om zich goed te positioneren om die vaccins vast te krijgen”, zegt Van Laethem nog. “Een Europese groepsaankoop zou ook kunnen. Daar wordt naar verluidt over nagedacht. Wat het ook moge wezen: we zullen niet de hele Belgische bevolking kunnen vaccineren.”