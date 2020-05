Antwerp neemt afscheid van coach Laszlo Bölöni

Bij Antwerp wil niemand het nieuws officieel bevestigen of ontkennen, maar de kogel is door de kerk. Laszlo Bölöni zal volgend seizoen geen coach meer zijn van Antwerp FC. Dat vernam onze redactie uit goede bron. Bij de club wil voorlopig niemand commentaar geven.

Bölöni zelf twijfelde de afgelopen weken openlijk over zijn toekomst. Eerst klonk het alsof hij zelf eigenlijk wilde vertrekken, daarna gaf hij te kennen dat hij alsnog hoopte op een verlengd verblijf op de Bosuil. Sportief directeur Luciano D’Onofrio bleef kalm: “We zullen zien, we moeten nog praten.” Dat gesprek is er nu geweest en de uitkomst is duidelijk: Antwerp neemt afscheid van een van de kleurrijkste coaches uit zijn geschiedenis.

Na drie seizoenen komt er zo een einde aan de periode-Bölöni. Een succesvolle én woelige periode. Sinds de Roemeen midden juni 2017 het roer overnam op de Bosuil heeft hij continu voor beroering gezorgd, in positieve én negatieve zin. Zijn eigenzinnige karakter en je m’en foutisme, zijn veeleisende trainingsaanpak… Het leverde wel resultaat op, op het veld. Zijn eerste seizoen met Antwerp wist hij met een bijna volledig nieuw elftal de club snel naar veilige oorden te loodsen, zelfs nipt naast Play-off 1.

Seizoen twee was nog beter. Al vroeg was zijn Antwerp zeker van deelname aan Play-off 1. En Antwerp eindigde vierde in de eindstand, het beste resultaat sinds het seizoen 1989-1990. Dat was toen 29 jaar geleden. En de kers moest nog volgen, via een barragewedstrijd tegen Charleroi werd ook een felbegeerd Europees ticket binnengehaald. En ook dat was al geleden van 1997 of 22 jaar geleden. Die Europese campagne begon sterk, maar eindigde in mineur. Maar de toon was gezet: Antwerp leefde weer helemaal.

Seizoen drie moest de apotheose komen, met een nog betere Play-off 1 én misschien zelfs een eerste echte prijs: de beker. Corona gooide roet in het eten. Terwijl op dit moment nog niet zeker is wanneer er terug gevoetbald wordt en in welke format en/of die bekerfinale ooit nog wel gespeeld zal worden, hakt Antwerp de knoop definitief door en neemt afscheid van zijn coach. En kan het op zoek naar een waardige vervanger.