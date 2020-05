Persoon doodgestoken bij rellen in Salzinnes bij Namen

Een persoon is om het leven gekomen door messteken bij rellen die woensdagavond uitbraken in Salzinnes bij Namen. Dat meldt het parket van Namen. Vier personen zijn opgepakt en een vijfde wordt nog gezocht.

Het incident vond plaats rond 23.45 uur in de wijk Balances. Toen de politie ter plaatse kwam, was er niemand meer aanwezig.

Verschillende mensen zijn zelf naar politie gestapt of naar verschillende ziekenhuizen in Namen gegaan. Drie onder hen zijn opgenomen in het ziekenhuis en een persoon is ‘s nachts overleden. In de loop van de dag zal een lijkschouwing plaatsvinden.

Vier verdachten zijn van hun vrijheid beroofd, onder wie de drie mensen in het ziekenhuis. Enkelen zijn bekenden bij de politie en het gerecht. Een vijfde verdachte is nog altijd op de vlucht en mogelijk zijn nog andere personen betrokken bij de opstoot.

Het onderzoek loopt nog.