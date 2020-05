Duitsland maakt zich op voor het weekend: “Eindelijk weer Bundesliga”

In de Allianz Arena wordt alles in gereedheid gebracht Foto: Bayern München

Alle ogen zijn dit weekend gericht op de Bundesliga. Als eerste van de vijf grote Europese competities gaan de Duitsers opnieuw van start. De clubs maken alles in gereedheid om het voetbal terug te laten herbeginnen.

“De Bundesliga is de enige competitie ter wereld die op tv wordt uitgezonden”, zei Bayern-topman Karl-Heinz Rummenigge daar woensdag over. De directievoorzitter van de club uit Beieren is in zijn nopjes. “Ik verwacht ik dat er miljarden mensen zullen kijken. Het zal niet alleen reclame zijn voor ons voetbal, voor de Bundesliga, maar ook voor het hele land en meer specifiek voor de Duitse politiek, die dit mogelijk maakte dankzij een erg goede aanpak.”

Bij de Duitse krant BILD kunnen ze ook niet langer wachten op de doorstart van het voetbal. De krant telt zelfs letterlijk af naar de aftrap op de Duitse velden.

Foto: BILD

Ook de voetballiefhebbers zullen Rummenigge bijtreden in zijn enthousiasme. Er is (eindelijk) weer topvoetbal te zien op televisie. Zondag gaat Bayern München op bezoek bij Union Berlin, een dag eerder staat de topper Dortmund-Schalke 04 op de kalender. Dortmund speelt de derby tegen het Schalke 04 van Benito Raman. Dat doet het met Thorgan Hazard maar zonder Axel Witsel. De Rode Duivel is met een spierblessure buiten strijd.

In de Bundesliga moeten nog negen speelronden afgewerkt worden.

LEES OOK. (N+) Het voetbal start weer, maar zal niet meer hetzelfde zijn: tien dingen die anders zullen zijn in het post-coronatijdperk

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Bij Schalke 04 maken ze zich op voor de topper tegen Dortmund.

Foto: AP

Foto: AFP