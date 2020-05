Schutter van rellen in Anderlecht geeft zich aan

Moeze Karoui (18), die tijdens de rellen in Anderlecht vorige maand een politiewapen stal en leegschoot, heeft zich net aangegeven bij de politie van Brussel Zuid. De man uit Molenbeek bood zich samen met zijn advocaat Yannick De Vlaemynck aan.

Na een kleine maand op de vlucht heeft Moeze Karoui zich vandaag toch gemeld bij de politie. De man werd landelijk nieuws nadat hij tijdens de rellen van vorige maand een politiewapen stal uit een verlaten en vernielde politiecombi. Hij ging ermee aan de haal en schoot het wapen leeg in de lucht, omstaanders filmden alles.

(Lees verder onder de video)

Video: rr

De rellen waren het gevolg van een incident waarbij een andere Brusselse jongeman de dood vond. Adil sloeg op 10 april met zijn brommertje op de vlucht voor een politiecontrole en reed zich daarbij te pletter op een politiewagen die in bijstand kwam.

Het politiewapen waarmee Karoui schoot was vorige week al teruggevonden in een vuilnisbak in Kuregem. Het behoorde aan een commissaris die op de loop was gegaan uit zijn combi, waarna jongeren het voertuig helemaal vernielden. Moeze Karoui, die sinds het incident in de Brusselse pers benoemd wordt als ‘Lucky Moeze’, naar analogie met revolverheld Lucky Luke, staat gekend voor drugsdelicten en wapenfeiten.

LEES OOK. Rust keert weer in Anderlecht na oproep van burgemeester en familie van verongelukte Adil (19) (+)