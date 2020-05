Vier jaar cel gevorderd voor messteek tijdens etentje op Valentijnsdag

Blankenberge - Een 52-jarige Blankenbergenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een poging tot doodslag op Valentijnsdag. Op restaurant plantte hij een mes in de buik van zijn toenmalige vriendin. Het openbaar ministerie vorderde vier jaar effectieve gevangenisstraf.

Op 14 februari 2019 gingen Jacques V. en K.D. samen eten in een Grieks restaurant in Blankenberge. Aan tafel liepen de spanningen volgens het personeel al hoog op. Tijdens het afrekenen greep de beklaagde aan de bar naar een steakmes, waarmee hij een messteek in de buik van zijn partner toebracht. Het slachtoffer liep slechts lichte verwondingen op. V. kon nog de benen nemen, maar werd diezelfde avond nog ingerekend. Hij zat uiteindelijk ruim twee maanden in voorhechtenis.

De advocaat van de burgerlijke partij en het parket wezen op de ernst van de feiten. Volgens de wetsdokter had het immers fataal kunnen aflopen, als V. iets hoger of lager gestoken had. Bovendien zou V. krachtig uitgehaald hebben. Een getuige verklaarde dat het eerst leek op een stomp in de maag.

De verdediging schetste het woelige privéleven van de betrokkenen. V. dacht dat hij bedrogen werd, terwijl hij zelf wel een relatie met een andere vrouw had. Kort voor het incident had D. al gevraagd om een taxi en de politie te bellen, omdat de situatie uit de hand liep. “De alcohol had die avond ook iets te overvloedig gestroomd”, aldus meester Kris Vincke.

De Blankenbergenaar blijft wel met klem ontkennen dat hij het slachtoffer van het leven wilde beroven. Zijn advocaat vroeg dan ook de herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. Het ging immers slechts om een enkele messteek die een wonde van drie centimeter veroorzaakte. De verdediging drong aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. In 2013 kreeg V. al eens vier maanden met probatie-uitstel voor partnergeweld.

De rechter doet uitspraak op 11 juni.