Antwerp wuift Laszlo Bölöni uit: terugblik op drie meeslepende seizoenen

Ciao Ladislau. Na drie seizoenen en 118 wedstrijden is het rijk van Laszlo Bölöni (67) op de Bosuil uit. De Roemeense veldheer zette de Great Old opnieuw op de voetbalkaart. Een prijs in de vorm van de Belgische beker was hem, mede door de coronacrisis, helaas niet gegund. Overzicht van drie fascinerende jaren onder zijn bewind.