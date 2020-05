18-jarige post naaktfoto’s van schoolmeisje (15) op schoolforum: parket vraagt celstraf voor verspreiding van kinderporno

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een 19-jarige jongeman verschenen op beschuldiging van verspreiding naaktfoto’s en kinderporno. Hij postte naaktfoto’s van een schoolgenootje op het schoolforum nadat het meisje het contact met hem had verbroken. Het parket vraagt 18 maanden cel.

De jongen was 18 toen de moeder van een 15-jarig meisje aangifte ging doen bij de lokale politie Klein-Brabant. Haar dochter zou ongewenst naaktfoto’s van de jongen hebben ontvangen en ook een filmpje waarop de jongen aan het masturberen was. Het meisje was hier niet mee gediend en vertelde erover tegen haar moeder, die naar de politie stapte.

Twee maanden later werd een tweede klacht ingediend, wegens bedreiging deze keer. Een 16-jarig schoolmeisje dat bij de jongen op school zat, had hem enkele naaktfoto’s gestuurd toen ze als 14-jarige een relatie met hem had. Hij bleef haar achtervolgen nadat ze uit elkaar gingen. Toen ze iets later een liefje kreeg, verminderde het contact volledig. Omdat de jongen daar moeilijk mee om kon en jaloers was, postte hij de foto’s op het intranet van de school in Bornem waar beiden schoolliepen.

De jongen verklaarde eerst dat niet hij maar een vriendin van het meisje de foto’s op intranet had geplaatst maar geeft nu toch toe dat hij het zelf deed.

“Dit verhaal is een nachtmerrie voor elke ouder, zowel van slachtoffer maar ook van dader”, zei zijn advocate Liesbeth De Vleeschouwer. “Er is sindsdien een vertrouwensbreuk met zijn ouders, die naar school werden geroepen toen de feiten aan het licht kwamen. Hij werd gepest, was geen populaire jongen en zocht een manier om met meisjes in contact te komen, jammer genoeg op een zeer foute manier. Hij beseft wat hij heeft aangericht, neemt zijn verantwoordelijkheid en beseft heel goed dat wat hij deed strafbaar is. Ik vraag een probatieopschorting zodat hij zijn jobkansen in de toekomst gaaf houdt met een blanco strafregister.”

De man kent zijn vonnis binnen een maand.