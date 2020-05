Vakantieparken bereiden heropening volop voor

Vakantieparken zoals Center Parcs, Sunparks, Landal Greenparks en Roompot vakanties zijn volop bezig voorbereidingen te treffen indien er in de sector een versoepeling komt. Een versoepeling van binnenlandse reizen zou er ten vroegste op 7 juni komen.

Roompot vakanties zegt vooral te kijken naar hoe de voorbereidingen in Nederland zijn verlopen. “In Nederland en Duitsland zijn al heel wat parken van Roompot opnieuw geopend dus kunnen we die zeker als voorbeeld gebruiken”, meldt woordvoerder Baptiste van Outryve. “Afhankelijk van de richtlijnen van de Belgische overheid zal er sowieso extra gepoetst worden in de vakantieparken en zullen er spatschermen voorzien worden bij de receptie. Ook zullen wij vaste looproutes voorzien en zal het aantal mensen dat tegelijk in het zwembad mag, beperkt worden.”

Contactpunten om de twee uur reinigen

Ook bij Center Parcs en Sunparks wordt al nagedacht over maatregelen bij een versoepeling. De overkoepelende firma van de twee vakantieparken is daarvoor in zee gegaan met de onafhankelijke keuringsinstelling Kiwa. Kiwa zal de coronamaatregelen op papier doorlichten, maar zal ook voor audits zorgen in de parken zelf.

“Ook wij wachten nog op duidelijke richtlijnen van de Belgische overheid”, klinkt het bij Marthijn Tabak, woordvoerder bij Center Parcs. “Om de veiligheid van vakantiegangers te garanderen willen wij activiteiten aanbieden voor het volledige gezin, rekening houdend met de voorgeschreven 1,5 meter afstand. We garanderen dat bij een eventuele opening van de parken er optimale gezondheids- en veiligheidsnormen zullen toegepast worden die in lijn zijn met de maatregelen aanbevolen door de overheid.”

Zo zullen de check-ins volledig digitaal verlopen, zullen contactpunten om de twee uur gereinigd worden en zal het aanbieden van afhaal- en leveringsdiensten van maaltijden uitgebreid worden. Ook medewerkers zullen opgeleid worden zodat ze kunnen toezien op de veiligheid. Landal heeft verschillende protocollen voorzien in afwachting van de heropening in België, meldt woordvoerder Jeannette ten Kate-Winter. Voorbeelden zijn een protocol voor zwembadgebruik, een voor de restaurants en een voor outdoor spelletjes.