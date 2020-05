Leuven ondersteunt scholen bij heropstart met eigen personeel en vrijwilligers

Leuven - Naar aanleiding van de heropstart van de scholen vrijdag biedt de stad Leuven scholen ondersteuning aan voor de organisatie van de kinderopvang. Naast eigen personeel doet het stadsbestuur hiervoor beroep op Leuvense organisaties die activiteiten voor kinderen aanbieden en vrijwilligers die aan de slag willen in de kinderopvang.

De combinatie van de heropstart van de lesactiviteiten in een beperkt aantal leerjaren en het feit dat steeds meer ouders wegens de hervatting van de bedrijfsactiviteiten hun kinderen naar de schoolopvang brengen, maakt het voor sommige scholen moeilijk om hiervoor voldoende ruimte en personeel te vinden. Omwille van de strenge veiligheidsmaatregelen is in beide gevallen immers zowel meer leerkrachten als meer ruimte nodig.

Oproep om mee te werken

Het Leuvense stadsbestuur wil daarom zijn medewerkers in de voor- en naschoolse opvang KinderKuren ook in de dagopvang van scholen inzetten. Daarnaast roept de stad ook professionele aanbieders uit het socio-culturele, jeugdwerk en andere sectoren en lerarenopleidingen op om mee te werken. Al heel wat organisaties gaven gehoor aan deze oproep. Tot slot zoekt de stad inwoners die zich hiervoor als vrijwilliger minstens één dag in de week willen vrijmaken.

Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) maakte twee dagen geleden bekend dat het meer dan 750 studenten uit de opleidingen Leraar Kleuter- en Lager Onderwijs van haar campussen in Heverlee en Diest inzet om de scholen in de regio bij te staan bij de heropstart. De hogeschool paste hiervoor de evaluatiemodaliteiten van de studenten aan.