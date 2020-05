Europa hamert op faire en universele toegang tot vaccin

De toegang tot een vaccin tegen het coronavirus moet “fair en universeel” zijn. Zo heeft de Europese Commissie donderdag gereageerd op de aankondiging van het Franse farmabedrijf Sanofi dat het eerst de Verenigde Staten zou bedienen.

“Het vaccin tegen Covid-19 moet een goed van openbaar nut zijn en de toegang moet fair en universeel zijn”, zo verklaarde een woordvoerder van de Commissie. “Het is voor ons heel belangrijk dat er wereldwijd wordt samengewerkt.”

De Commissie organiseerde begin mei een donorconferentie voor de ontwikkeling van een vaccin. Er werd 7,4 miljard euro ingezameld. Een veertigtal landen en organisaties namen deel. De Amerikaanse regering bleef afwezig, maar de Commissie houdt de deur open voor de VS, bevestigde de zegsman.

VS als eerste bediend

Sanofi-ceo Paul Hudson had woensdag in een interview met het persagentschap Bloomberg laten verstaan dat de VS eerst bediend zouden worden indien het farmabedrijf erin slaagt een doeltreffend vaccin te ontwikkelen. De VS sloten in februari een samenwerkingsakkoord met Sanofi en staan mee in voor de financiering, argumenteerde hij.

De verklaring ontlokte een hele polemiek in Frankrijk. De Franse regering vond het “onaanvaardbaar” dat één bepaald land een bevoorrechte toegang zou hebben. Het noopte het bedrijf zijn boodschap bij te stellen en te bevestigen dat vaccin “voor alle burgers, ongeacht hun nationaliteit” beschikbaar zal zijn.

Niettemin wees voorzitter Olivier Bogillot van Sanofi France de Europese Unie donderdagochtend opnieuw op haar verantwoordelijkheid. “De Amerikanen zijn zeer doeltreffend in deze periode. De EU moet even doeltreffend worden en ons helpen om dit vaccin zeer snel beschikbaar te maken”, verklaarde hij op zender BFMTV.