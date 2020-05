Een derde meer online verkoop in maart

De omzet van detailhandel via postorderbedrijven of internet is in maart gestegen met bijna een derde. Dat deelt statistiekbureau Statbel donderdag mee.

De lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus deden de omzet van de detailhandel in zijn geheel, met uitzondering van brandstoffen, in maart dalen met 7,5 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Uitschieter in negatieve zin was de categorie textiel, kleding en schoeisel, die maar liefst 59,1 procent achteruiting.

De omzet van de detailhandel via postorderbedrijven of internet maakte dan weer de omgekeerde beweging en steeg 31,7 procent. Ook was er een stijging van 10,1 procent bij de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen. Bij de voedingsmiddelen, dranken en tabak steeg de omzet 8,5 procent.