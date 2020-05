Experts maken zich zorgen om airconditioning: “Verspreidt corona verder dan anderhalve meter”

Er is in ons land nog geen datum bekend waarop horecazaken mogen heropenen. Maar experts maken zich alvast zorgen over het effect van airconditioning – die in heel wat zaken draait – op de verspreiding van het coronavirus. De Universiteit van Oregon maakte twee 3D-modellen van een eetruimte: een zonder ramen maar mét airco, en een ruimte met een open raam en ventilatie. Daaruit blijkt dat het virus zich mogelijk veel verder dan anderhalve meter verspreidt als deeltjes in de luchtstroom van de airco terechtkomen. “Verse lucht leidt tot minder besmettingen”, aldus professor Kevin Van den Wymelenberg, die het onderzoek leidt.