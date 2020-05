Gevangenisstraffen tot twee jaar gevorderd voor vier gevallen van spuwen naar politie

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen zijn donderdag vier dossiers behandeld van mannen die gespuwd of gehoest zouden hebben naar inspecteurs van de politie. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tussen één en twee jaar.

De incidenten gebeurden allemaal in de laatste week van maart. In de vier gevallen stonden mannen terecht die bij een aanvaring met de politie hadden gespuwd of gehoest in de richting van een of meerdere inspecteurs.

De hoogste vordering was voor een 38-jarige man die op 26 maart werd tegengehouden voor verkeersinbreuken in Antwerpen. Hij gedroeg zich agressief en spuwde tot tweemaal toe in het gezicht van een agent. De man stond ook terecht voor dronkenschap en verkeersagressie in november, zaken waar hij in het verleden ook al voor veroordeeld werd. Voor hem vorderde de openbaar aanklager de maximale celstraf van twee jaar en een geldboete.

Voor drie andere beklaagden vorderde het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 12, 15 en 18 maanden.