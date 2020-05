Oostenrijk naar Europees Hof wegens “discriminerende” kinderbijslag

De Europese Commissie heeft donderdag aangekondigd dat ze naar het Europese Hof van Justitie trekt om de “discriminerende” Oostenrijkse kinderbijslag aan te vechten.

De Commissie had begin vorig jaar een inbreukprocedure gelanceerd omdat Oostenrijk de kinderbijslag voor werknemers uit andere lidstaten had aangepast aan de levensstandaard van het land waar hun kinderen wonen. Dat heeft tot gevolg dat werknemers uit buurlanden als Hongarije en Slovakije lagere toelagen ontvangen wanneer hun gezin in het thuisland is gebleven.

“Het mechanisme is discriminerend omdat het betekent dat sommige mobiele EU-werknemers in Oostenrijk, die volledig bijdragen aan de Oostenrijkse economie, de arbeidsbevolking en de sociale zekerheid, lagere toelagen ontvangen dan werknemers wiens kinderen in Oostenrijk wonen”, stelt de Commissie in een persmededeling.

Ook in andere lidstaten debat

De Oostenrijkse indexering is volgens de Commissie in strijd met het vrije verkeer van werknemers en de Europese regels over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen. De Commissie startte begin vorig jaar een inbreukprocedure, maar een bevredigende aanpassing door de regering in Wenen bleef uit. Daarom stapt ze nu naar het Europese Hof van Justitie.

De indexering van de kinderbijslag vormt ook in andere lidstaten onderwerp van debat sinds de toenmalige Britse premier David Cameron in de aanloop naar het brexit-referendum van 2016 de andere Europese regeringsleiders kon overtuigen dat hij met onder meer deze maatregel de Britse kiezers zou kunnen overhalen om in de Europese Unie te blijven. Dat bleek een misvatting, en zo bleef ook de aanpassing van de kinderbijslag dode letter.