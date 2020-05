Mag katje Lee dan toch blijven leven? Antwerps parket buigt zich over zaak

Het is eens wat anders dan moorddossiers of zware criminaliteit. Het Antwerpse parket probeert een constructieve oplossing te vinden voor het dossier Lee, het katje uit Peru dat geëuthanaseerd zou moeten worden. Of daarmee het leven van het tijgerkatje gered is, valt nog af te wachten.

Het asielkatje werd door studente Selena Ali (23) uit Peru mee naar België gebracht. Maar omdat de maatregelen rond hondsdolheid of rabiës werden overtreden, moet de kat volgens het Federaal Agentschap van de Voedselveiligheid (FAVV) worden geëuthanaseerd. “We kennen de voorgeschiedenis van het dier niet en het risico is niet onbestaande dat ze besmet is met hondsdolheid”, zegt Helène Bonte van het FAVV.

Maandag gaf de onderzoeksrechter in Antwerpen de inspectiedienst van het FAVV een visitatiebevel (een soort huiszoekingsbevel) zodat ze het dier konden ophalen bij het baasje in Stabroek. Maar het dier werd niet gevonden. Het FAVV kreeg intussen ook al gelijk in dit dossier bij de Raad van State, maar de tegenpartij tekende beroep aan.

Selena leeft nu met haar kat ondergedoken, maar zal zeker nog verhoord worden door de politie, zegt het Antwerpse parket ons. “Pas wanneer we de pv’s van de inspecteurs van het FAVV in ons bezit hebben, zullen we verder kunnen bekijken wat we met dat dossier doen. Maar we hopen een constructieve oplossing te vinden”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Noodvaccinatie bij 100 mensen

Het FAVV blijft intussen bij haar standpunt over de verplichte euthanasie. “Hoe sneller we de kat vinden, hoe beter. Want stel dat ze besmet zou zijn, is ze een gevaar voor mens en dier. Hondsdolheid kan dodelijk zijn.”

Het FAVV waarschuwt intussen op haar website dat een dier redden uit het buitenland een nobele intentie is, maar helaas een met grote risico’s. “Tien jaar geleden werden in ons land twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko. Dat land is net zoals Peru een hoog-risicoland”, klinkt het.

“Toen pas maanden later de symptomen zichtbaar werden bij het dier dat tot dan toe gezond leek, moesten een noodvaccinatie en een antiserum worden toegediend aan in totaal bijna 100 mensen die met de dieren in contact kwamen. Daarom doen we er alles aan om een nieuwe gelijkaardige situatie in België te vermijden”, verduidelijkt het FAVV nog.

