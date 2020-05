Analisten hakken bewonderaar van Romelu Lukaku en ‘Big Rom’ zelf in de pan: “Er is een reden waarom hij voor Inter speelt”

De hoop in Italië is dat de Serie A op 13 juni weer kan herstarten. In dat geval kan Romelu Lukaku met Inter een ultieme gooi doen naar de titel, waarbij het moet afrekenen met Juventus én Lazio. De Rode Duivel doet ook nog mee voor de eer van topschutter, al zijn de analisten van ESPN FC daardoor nog altijd niet overtuigd van het kunnen van ‘Big Rom’.

De pas 27 jaar geworden spits deed in zijn eerste seizoen in Italië al 23 keer de netten trillen voor de Nerazzurri, waarvan 17 keer in de competitie. Enkel Cristiano Ronaldo (21) en Ciro Immobile (27) deden tot de uitbraak van het coronavirus beter.

Lukaku bewees daarmee het ongelijk van Manchester United om hem al na twee seizoenen te verkopen. Dat denkt ook ex-Interspeler Ivan Cordoba.

“Lukaku is een geweldige speler”, aldus de verdediger die twaalf jaar voor de Italiaanse club speelde. “Man United begreep zijn potentieel niet, ook al was hij vorig seizoen niet top. Nu bewijst hij aan iedereen dat hij een kampioen is. Hij is vastberaden en de Premier League heeft hem beter gemaakt. Hij is ook een leider in de kleedkamer. Het is spijtig dat Man United hem verkocht, maar ik ben blij voor Inter. Antonio Conte is fundamenteel gebleken voor zijn goede vorm.”

“Geen wereldtop”

Groot gelijk? Niet meteen, vonden ze bij ESPN FC. Analisten Steve Nicol (13 jaar lang speler van Liverpool) en Alejandro Moreno (drievoudig MLS-kampioen) lieten duidelijk uitschijnen dat ‘Big Rom’ volgens hen nog steeds niet bij de wereldtop hoort.

“Man United maakte geen fout door Lukaku te verkopen”, aldus Nicol. “Wordt Ivan nog steeds betaald door Inter, want daar lijkt het op als je hem bezig hoort. Weet je, er is een reden waarom Lukaku niet voor Barcelona of Real Madrid of Man City of Liverpool of PSG speelt. En die is: hij speelt niet op het allerhoogste niveau. Toen bekend werd dat Lukaku beschikbaar was, wilden die teams niks met hem te maken hebben. Als je voor zo’n clubs wil spelen, moet je een bepaald niveau halen. En Lukaku en Inter zitten een trapje lager, spijtig genoeg. Dat is gewoon de waarheid.”

Moreno gaf zijn collega volledig gelijk. “Lukaku kreeg bij United de kans om die sprong voorwaarts maken”, aldus de Venezuelaan. “Maar toen het minder begon te gaan voor hem en de club, was zijn reactie dat United niet de juiste plek was voor hem. Het was altijd de verantwoordelijkheid van iemand anders. Nooit van hemzelf. Hij had er genoeg van, ook al wilde Ole Gunnar Solskjaer hem houden. Dus dat voedt de perceptie dat hij een speler is met enorme fysieke capaciteiten, maar een gebrek aan mentaliteit om die finale stap naar de wereldtop te maken. Hij behoort dus niet tot de elite. Dat kan hij gewoon niet.”

Sinds 4 mei zijn individuele trainingen toegelaten in Italië, maar strikte gezondheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het risico op besmetting minimaal is. Woensdag zette de minister van Sport Vincenzo Spadafora het licht op groen voor het hernemen van de groepstrainingen vanaf 18 mei. De Italiaanse voetballiga zou graag de Serie A op 13 juni hervatten, maar de regering moet zich nog hierover uitspreken. Omwille van de coronacrisis ligt de competitie stil sinds 9 maart.