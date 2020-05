Bescherming werknemers: coronavirus niet bij gevaarlijkste agentia

De Europese Unie gaat het coronavirus niet opnemen in de groep van de meest risicovolle biologische agentia waartegen werknemers moeten beschermd worden. Dat heeft de Europese Commissie donderdag laten verstaan.

Een twintig jaar oude Europese richtlijn beschermt werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk. De bacteriën, virussen en andere micro-organismen worden ingedeeld in vier risicogroepen. Groep 1 omvat de agentia die het minst gevaarlijk zijn, in groep 4 worden de meest risicovolle opgelijst. Die “veroorzaken een ernstige ziekte”, er is een “grote kans” dat ze zich onder de bevolking verspreidt en gewoonlijk bestaat er geen doeltreffend vaccin of behandeling.

“Een effectieve behandeling”

Een technisch comité, waarin experts van de Commissie en de lidstaten zetelen, heeft donderdag in consensus geadviseerd om het nieuwe coronavirus in groep 3 te rangschikken, zo meldde een woordvoerster van de Commissie. Het comité volgt met dit advies het standpunt van de wetenschappelijke experts die de Commissie had geraadpleegd, aldus de woordvoerster, die aanstipte dat de wetgeving zich vooral richt op onderzoekswerk in laboratoria.

Groep 3 omvat agentia die “een ernstige ziekte kunnen veroorzaken en een groot gevaar voor de werknemers kunnen opleveren”, waarbij er “een kans is dat het zich onder de bevolking verspreidt”, maar er “gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling bestaat.” Nochtans bestaat tegen het nieuwe coronavirus voorlopig geen vaccin, maar dat is volgens de woordvoerster maar één van de criteria die tegen elkaar worden afgewogen.

De update van de richtlijn wordt normaliter van kracht in de loop van juni. De lidstaten en het Europees Parlement hebben één maand tijd om verzet aan te tekenen.

Striktere maatregelen nodig

De Europese vakbondskoepel ETUC roept de lidstaten alvast op om in eigen land striktere maatregelen te nemen. ETUC vindt dat een indeling in de hoogste risicogroep meer bescherming zou geven aan personeel in ziekenhuizen en rusthuizen en werknemers die in contact komen met het publiek. “Niet enkel wegens het gebrek aan een doeltreffende behandeling of vaccin, maar ook omwille van het grote risico dat werknemers die in contact komen met publiek het virus verspreiden in de gemeenschap”, meent vice-secretaris-generaal Per Hilmersson.