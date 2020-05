Federaal Voedselagentschap speelt het hard en eist dwangsom van 5.000 euro per uur dat Lee niet wordt afgegeven

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) dagvaardt Selena Ali (23) en eist een dwangsom van 5.000 euro per uur (!) dat ze haar katje Lee niet wil afgeven. De zaak komt vrijdagochtend voor in Antwerpen, zo bevestigt advocaat Anthony Godfroid ons. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA) reageert boos. “Ik heb onze raadsman gevraagd om namens de Vlaamse Overheid tussen te komen in deze zaak. Want dit is echt buiten elke proportie.”

Het leek de voorbije dag alsof beide partijen op een compromis aanstuurden, waarbij de kat Lee de wachttijd verder in quarantaine zou kunnen uitzitten. Dat was ook het plan van het Antwerpse parket. Maar het FAVV verzet zich daartegen. Donderdagavond leverde de deurwaarder totaal onverwacht een dagvaarding af bij de ouders van Selena Ali.

Ze moet vrijdag om 11 uur voor de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen verschijnen, zegt haar advocaat Anthony Godfroid. “We werden ook verrast en zijn het dossier volop aan het voorbereiden.”

Volgens de advocaat is de kans dat de kat besmet is miniem, omdat uit bloedcontrole hier in het Belgisch labo Sciensano blijkt dat het katertje antistoffen in zijn bloed heeft tegen rabiës. Volgens het FAVV geven die antistoffen geen uitsluitsel en is het risico te groot. Lee moet dus geëuthanaseerd worden.

Michel Vandenbosch van Gaia is gedegouteerd. “In al mijn jaren als kopman van Gaia heb ik nog maar zelden zo een degoutante houding meegemaakt”, zegt Vandenbosch. “Ik kan het amper geloven hoe ver ze gaan in hun heksenjacht.”

Alsof dit allemaal niet nog niet erg genoeg is, eist het FAVV dat Selena Ali niet meer communiceert over Lee. Doet ze dat wel, eist het FAVV 1.000 euro per overtreding.

Te groot risico

Het FAVV zegt de emotionele reacties te begrijpen. “Maar wij handelen hier enkel en alleen in het belang van de volksgezondheid. En dus putten wij alle middelen uit om er voor te zorgen dat de maatregelen die nodig zijn kunnen genomen worden. In het belang van iedereen. Want volgens ons is het risico op mogelijke besmetting te groot”, zegt Helène Bonte van het Federaal Voedselagentschap in een reactie.

Ze verwees eerder op de dag al naar gelijkaardige gevallen met twee honden die uit Marokko kwamen. Ook illegaal ingevoerd in ons land. Die bleken een hele poos later toch besmet met hondsdolheid. Honderd mensen moesten toen een noodvaccinatie en een antiserum worden toegediend.

Selena Ali en Lee zitten momenteel ergens ondergedoken. Morgen verschijnt ze wel voor de rechter.

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA) reageert verontwaardigd: “Tot mijn grote consternatie stel ik vast dat dit blijkbaar een bredere aanpak is van het FAVV. Volgens ons gaat dit in tegen de Europese verordening. Ik heb dan ook aan onze raadsman gevraagd om namens de Vlaamse Overheid tussen te komen in deze zaak. Want dit is echt buiten elke proportie.”